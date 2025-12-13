Реклама

23:11, 13 декабря 2025Спорт

Сафонов пропустил два мяча в победном матче ПСЖ

Сафонов пропустил два мяча, ПСЖ победил Метц со счетом 3:2
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов пропустил два мяча в матче чемпионата Франции с «Метцем». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Несмотря на это, парижане одержали победу со счетом 3:2. Ворота Сафонова поразили Жесси Деменге и Георгий Цитаишвили. За ПСЖ забивали Гонсалу Рамуш, Кентен Нджанту и Дезире Дуэ.

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У идущего вторым «Ланса» 34 очка и игра в запасе. «Метц» располагается на последней, 18-й строчке с 11 очками.

Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на этот матч, несмотря на то, что основной голкипер команды Люка Шевалье восстановился после травмы. До этого он провел две встречи, в которых не пропускал: в чемпионате Франции парижане разгромили «Ренн» (5:0), а в Лиге чемпионов сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

