В Финляндии анонсировали обсуждение укрепления обороны из-за России

Премьер Финляндии Орпо: Страны ЕС начнут работу над мерами по укреплению обороны

На следующей неделе группа европейских стран, расположенных ближе всего к России, начнет работу над конкретными мерами по укреплению обороны. С таким заявлением выступил финский премьер-министр Петтери Орпо, передает Bloomberg.

Cаммит «Восточный фланг» пройдет в Хельсинки 16 декабря. Во встрече примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. По словам Орпо, саммит направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы», — отметил политик.

По словам политика, лидеры намерены «послать четкий сигнал Брюсселю» и обеспечить финансирование оборонных проектов.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что внутри НАТО возникли разногласия из-за разных позиций Европы и США в вопросах отношений с Россией. По словам политика, Америка хочет мира, а Европа хочет войны.

До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к «войне времен дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.