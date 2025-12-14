Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 14 декабря 2025Мир

В Финляндии анонсировали обсуждение укрепления обороны из-за России

Премьер Финляндии Орпо: Страны ЕС начнут работу над мерами по укреплению обороны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

На следующей неделе группа европейских стран, расположенных ближе всего к России, начнет работу над конкретными мерами по укреплению обороны. С таким заявлением выступил финский премьер-министр Петтери Орпо, передает Bloomberg.

Cаммит «Восточный фланг» пройдет в Хельсинки 16 декабря. Во встрече примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. По словам Орпо, саммит направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы», — отметил политик.

По словам политика, лидеры намерены «послать четкий сигнал Брюсселю» и обеспечить финансирование оборонных проектов.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что внутри НАТО возникли разногласия из-за разных позиций Европы и США в вопросах отношений с Россией. По словам политика, Америка хочет мира, а Европа хочет войны.

До этого генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что европейцам следует готовиться к «войне времен дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это была кровавая бойня». Еврейский праздник закончился расстрелом десятков людей. Россияне чудом успели спастись и уехать

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Названа дата прощания с погибшим главой Реутова

    В Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

    Слуцкий рассказал о двойных стандартах казино в Монако по отношению к россиянам

    В Финляндии анонсировали обсуждение укрепления обороны из-за России

    В Минобороны рассказали об атаке полусотни беспилотников на регионы России

    Раскрыты подробности возвращения пропавших в Пермском крае туристов

    ВС России впервые ударили бомбами с УМПК по Одесской области

    Песков прокомментировал просьбы о возвращении Урганта в эфир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok