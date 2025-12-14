Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 14 декабря 2025Мир

Стало известно о разногласиях в НАТО

Орбан: США и Европа, будучи в НАТО, делают противоречивые заявления
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Внутри Североатлантического альянса возникли разногласия из-за разных позиций Европы и США в вопросах отношений с Россией. Об этом высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает ТАСС.

Комментируя высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что европейцам следует готовиться к войне, Орбан подчеркнул, что США придерживаются противоположной риторики. «Америка хочет мира, а Европа хочет войны», — указал он на противоречие в заявлениях основных участников НАТО.

Ранее стало известно, что издание Unherd высмеяло генсека НАТО за его призыв готовиться к войне с Россией. В материале выразили надежду на то, что Рютте на самом деле не верит в возможность военного противостояния с Москвой.

11 декабря генсек Североатлантического альянса заявил, что европейцам следует готовиться к войне времен их «дедов и прадедов». Он также призвал Европу увеличить расходы на оборону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

    Перечислены способные испортить Новый год неожиданные штрафы

    Названы самые полезные для сосудов продукты

    В Кремле рассказали о «красочной физиономии» Зеленского на встрече с Путиным

    Зеленский расширил состав переговорной группы

    Стало известно о разногласиях в НАТО

    Адвокат отреагировала на сообщения о переводе Блиновской в блатной отряд

    В Кремле заявили о ведущих свою игру на Украине европейцах

    Вылетевший в Таиланд самолет с россиянами на борту экстренно сел в Самаре

    Названы виновные в коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok