На Западе высмеяли Рютте за слова о войне с Россией

Unherd: Рютте пугает людей войной с Россией ради финансирования

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пугает людей российской угрозой в надежде получить финансирования. Его заявление о России высмеяло издание Unherd.

На пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Рютте призвал государства Европы увеличить расходы на оборону, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Генсек также призвал страны альянса перейти к военному образу мышления.

«Он действительно в это верит? Хочется надеяться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает. Учитывая экономическую стагнацию в Европе, единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними», — указано в статье.

Ранее слова Рютте раскритиковал журналист Томас Фази. «Эти психопаты, похоже, действительно делают все возможное, чтобы спровоцировать войну с Россией», — подчеркнул он.