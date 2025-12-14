Реклама

Экономика
03:05, 14 декабря 2025

В Госдуме озвучили размер пособия по беременности в 2026 году

РИА Новости: Пособие по беременности в 2026 году превысит 120 тысяч рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Размер пособия по беременности в грядущем 2026-м году будет в пределах около 125 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

Как подчеркнул Говырин, при многоплодной беременности размер пособия составит около 172 тысяч рублей.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что максимальный размер выплат по больничному со следующего года превысит 207 тысяч рублей. Она отметила, за основу расчета больничных выплат берут среднедневной заработок и продолжительность трудового стажа.

