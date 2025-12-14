В Кремле высказались о возможном варианте урегулирования украинского конфликта

Ушаков: Урегулирование на Украине по корейскому сценарию не обсуждалось

Урегулирование конфликта на Украине по корейскому сценарию никогда не обсуждалось между Россией и США. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Снять кальку с корейской темы — ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — отметил представитель Кремля.

Ушаков добавил, что вопрос территориальных уступок со стороны Украины активно обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Он обратил внимание, что российская сторона не получала никаких предложений урегулирования со стороны Украины и Европейского союза (ЕС).

С начала специальной военной операции на Украине западные аналитики все чаще начали сравнивать происходящее с событиями корейской войны 1950-1953 годов, обсуждая «корейский сценарий» как один из возможных вариантов урегулирования.

Как отмечал в беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, под «корейским сценарием» понимается проведение демаркационной линии по линии соприкосновения, создание вокруг нее демилитаризованной зоны и последующее заключение соглашения о прекращении огня. Он обратил внимание, что ситуация в Корее не подходит для кризиса на Украине, так как Киев может воспользоваться режимом прекращения огня для восстановления своих сил.