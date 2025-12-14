Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 14 декабря 2025Мир

В Кремле высказались о возможном варианте урегулирования украинского конфликта

Ушаков: Урегулирование на Украине по корейскому сценарию не обсуждалось
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Урегулирование конфликта на Украине по корейскому сценарию никогда не обсуждалось между Россией и США. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

«Снять кальку с корейской темы — ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — отметил представитель Кремля.

Ушаков добавил, что вопрос территориальных уступок со стороны Украины активно обсуждался на переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Он обратил внимание, что российская сторона не получала никаких предложений урегулирования со стороны Украины и Европейского союза (ЕС).

С начала специальной военной операции на Украине западные аналитики все чаще начали сравнивать происходящее с событиями корейской войны 1950-1953 годов, обсуждая «корейский сценарий» как один из возможных вариантов урегулирования.

Как отмечал в беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов, под «корейским сценарием» понимается проведение демаркационной линии по линии соприкосновения, создание вокруг нее демилитаризованной зоны и последующее заключение соглашения о прекращении огня. Он обратил внимание, что ситуация в Корее не подходит для кризиса на Украине, так как Киев может воспользоваться режимом прекращения огня для восстановления своих сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин впервые выиграл дело по «эффекту Долиной»

    В России задумались о новом Госплане

    Опытная путешественница назвала главные ошибки туристов в аэропорту

    Мерц отказался думать об окончании конфликта в случае поражения Украины

    В России увеличился спрос на еду с протеином

    Двое мужчин открыли стрельбу по отдыхающим на пляже в Австралии

    Появились данные о боях с окруженными в Димитрове подразделениями ВСУ

    В Херсонской области появится нацпарк

    ВС России взяли под контроль село к северу от Гуляйполя

    В Кремле высказались о возможном варианте урегулирования украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok