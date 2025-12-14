В Москве не зажгут восьмисвечник в честь иудейской Хануки

Впервые с 1991 года в центре Москвы не будет зажжен восьмисвечник в честь иудейского праздника Ханука. Об этом сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, передает «Интерфакс».

«Традиционная церемония на площади Революции не была согласована мэрией Москвы по соображениям безопасности и поэтому отменена», — указано в сообщении.

Отмечается, что раввин напомнил единоверцам о главном уроке праздника — никогда нельзя опускать руки, как бы ни было трудно.

