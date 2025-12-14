В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

BI: Россия принимает ответные меры на блокировку ЕС активов страны

Россия принимает ответные меры на решение Евросоюза (ЕС) о бессрочной блокировке ее активов и возможной конфискации средств. На это указало издание Business Insider Polska.

В статье отмечается, что Центробанк РФ счел планы ЕС в отношении российских активов незаконными и оставил за собой право защищать свои интересы любыми способами. В частности, он подал иск против депозитария Euroclear, обвинив его в подрыве способностей регулятора распоряжаться принадлежащими ему средствами и ценными бумагами, пишет издание.

12 декабря Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как поясняло агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

В свою очередь, Центробанк заявлял, что собирается оспаривать незаконные шаги европейских властей «во всех доступных компетентных органах».