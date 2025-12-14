Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:05, 14 декабря 2025Мир

В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

BI: Россия принимает ответные меры на блокировку ЕС активов страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия принимает ответные меры на решение Евросоюза (ЕС) о бессрочной блокировке ее активов и возможной конфискации средств. На это указало издание Business Insider Polska.

В статье отмечается, что Центробанк РФ счел планы ЕС в отношении российских активов незаконными и оставил за собой право защищать свои интересы любыми способами. В частности, он подал иск против депозитария Euroclear, обвинив его в подрыве способностей регулятора распоряжаться принадлежащими ему средствами и ценными бумагами, пишет издание.

12 декабря Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные активы России. Как поясняло агентство Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

В свою очередь, Центробанк заявлял, что собирается оспаривать незаконные шаги европейских властей «во всех доступных компетентных органах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абсолютно зеркальная ответка». ВМС Украины сообщили об ударе российских «Гераней» по танкеру с подсолнечным маслом в Черном море

    В России задумались о новом Госплане

    В российском городе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза

    Взрывы прозвучали в российском регионе

    Раскрыты подробности задержания российских бьюти-блогеров

    В жилом доме Москвы произошел пожар

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Более 10 округов российского региона прекратили подачу света

    Зеленского заподозрили в подготовке новой провокации

    В Польше оценили реакцию России на блокировку ее активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok