Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 14 декабря 2025Россия

В России назвали принципиальные вопросы по Украине

Сенатор Никонорова: Вопрос денацификации Украины является принципиальным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. Об этом заявила сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, для России есть ряд принципиальных вопросов: гарантии невступления Украины в НАТО, демилитаризация и денацификация страны, соблюдение Киевом общепризнанных прав человека, в том числе на свободное использование родного языка и свободу вероисповедания.

Сенатор указала, что Донбасс и Новороссия являются историческими российскими регионами, назвав их неотъемлемой частью страны.

«И чем больше [Владимир] Зеленский упирается, невзирая на все более настоятельные требования своих европейских и американских партнеров, тем хуже для него самого и для рядовых украинцев, которых используют в качестве "пушечного мяса". Поскольку эти земли в любом случае будут возвращены или дипломатическим, или военным путем», — предупредила она.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина отвергла предложения о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО в рамках мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    В России назвали принципиальные вопросы по Украине

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывание

    Командный пункт ГУР Украины уничтожен в Черниговской области

    Бывшие украинские солдаты взяли в плен бойцов ВСУ

    Боец ВСУ зиганул дрону и поплатился

    Россиянам рассказали об опасных причинах боли в боку

    Трампа призвали принять тяжелое для Украины решение

    В США сообщили о плохих новостях в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok