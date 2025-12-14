В России объяснили отсутствие Трампа на встрече дипломатов с Зеленским в Берлине

Депутат Новиков: Трамп не поехал в Берлин, понимая, что прорыва не будет

Прорыва в переговорах во время встречи президента Владимира Зеленского с делегацией США и европейскими лидерами не будет, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский сообщал, что 14 декабря в столице Германии Берлине начинается «активный дипломатический день» с делегацией США и лидерами стран Евросоюза. Также он отметил, что США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану.

Новиков отметил, что в Берлине будут зафиксированы желания всех действующих сторон конфликта вести дальше свою линию. При этом линия Европейского союза (ЕС) является максимально агрессивной, указал парламентарий. По его словам, даже США, которые привыкли к тому, что их подходы реализуются автоматически, столкнулись с очень сложной ситуацией.

«Вашингтон не может проломить позицию большинства лидеров ЕС и самого Зеленского. Люди выстроили определенную линию, которая приносит им и политические, и финансовые дивиденды. В эти дни мы увидим очередной раунд сопротивления, которое будет замаскировано под желание найти общую позицию. И сам Трамп не поехал на эту встречу, понимая, что прорыва, связанного с готовностью европейцев и Зеленского согласиться с его позицией, не будет», — объяснил депутат.

Ранее агентство Associated Press писало, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — переговоры, «направленные на прекращение войны на Украине».