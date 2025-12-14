В России подсчитали стоимость новогоднего стола

РИА Новости: Новогодний стол в этом году обойдется россиянам в 10 тысяч рублей

Набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется в среднем по России в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

Новогодняя корзина состоит из горячего блюда, овощной нарезки, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. Уточняется, что набор включает в себя в том числе два килограмма курицы и полкило картофеля, по 600 граммов помидоров и огурцов, 800 грамм различных солений, а также 400 граммов сыра и по 300 грамм мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы.

Помимо этого, в корзину также входят фрукты и 800-граммовый торт, а среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, сок и чай.

Ранее стало известно, что минимальная стоимость набора продуктов для «Оливье» выросла на 2,1 процента.

Приобрести продукты для приготовления этого салата в крупных розничных сетях россиянам теперь обойдется минимум в 363 рубля.