05:40, 14 декабря 2025Интернет и СМИ

В России рассказали о наличии у ВСУ «расценок» за убийство журналистов

Глава СЖР Соловьев заявил о наличии у ВСУ расценок за убийство журналистов из РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются «расценки» за убийство российских журналистов. Об этом РИА Новости сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Украинские снайперы и операторы FPV-дронов специально охотятся. У них есть расценки за убийство российских журналистов, к сожалению», — рассказал он.

При этом, заявил Соловьев, в случае, если западные журналисты выходят в зону боевых действий, они надевают жилеты с надписью «Пресса», так как понимают, что российские солдаты в журналистов не стреляют. Он добавил, что российские снайперы, в отличие от украинских, ведут себя правильно.

«Очень подлый враг в данном случае. Журналистов убивают специально, специально охотятся. И уже было много примеров», — резюмировал глава СЖР.

Ранее Соловьев заявил, что российских корреспондентов в зоне проведения боевых действий стараются убить, чтобы заглушить голос правды. По его словам, снайперы и операторы дронов пытаются помешать работе сотрудников СМИ.

