В России запретили водить самоходные машины при одном условии

РИАН: Суд решил запретить управлять самоходными машинами в состоянии опьянения

Суд поставил точку в вопросе управления самоходными машинами в состоянии опьянения. Об этом говорится в материалах Первого апелляционного суда общей юрисдикции, которые изучили журналисты РИА Новости.

Так, было рассмотрено дело в отношении водителя, который сел пьяным за руль мотоблока с прицепом. Он был лишен водительских прав на полтора года, но затем суд отменил данное решение. Тогда судья обосновал это тем, что мотоблок не относится к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации, а для его вождения не нужны права.

Позднее это решение отменили в кассации. «Под транспортными средствами понимаются также иные транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники... Управление в состоянии опьянения самоходными машинами влечет привлечение к административной ответственности», — отмечается в материалах.

Двигатель мотоблока обладает мощностью 6,75 киловатт (девять лошадиных сил). Суд направил дело на пересмотр, чтобы привлечь водителя к административной ответственности, заключает издание.

Ранее стало известно, что российские депутаты доработают закон о такси. Они также коснутся локализации машин, задействованных в сфере пассажирских перевозок. В документе говорится о необходимости установления квоты в размере 25 процентов на локализованные автомобили для самозанятых перевозчиков.