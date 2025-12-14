В Шри-Ланке заявили о готовности наладить приезд трудовых мигрантов в Россию

Гунасекера: Шри-Ланка готова нарастить приток трудовых мигрантов в Россию

Шри-Ланка готова нарастить приток трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявила посол республики в Москве Шобини Гунасекера, передает ТАСС.

«Я бы сказала, что есть хорошие перспективы для трудовых ресурсов. В Шри-Ланке есть очень много рабочей силы, как квалифицированной, так и полуквалифицированной», — заявила посол.

По ее словам, многие страны хотели бы импортировать ланкийских специалистов из-за их способности к интеграции и трудоспособности.

Помимо этого, она добавила, что сотрудничество России и Шри-Ланки может быть перспективным в областях фармацевтики, медицины, ИИ и возобновляемой энергетики.

Ранее стало известно, что Россия и Шри-Ланка проведут учения, где отработают боевые действия против террористов в джунглях.