17:20, 14 декабря 2025Мир

В Шри-Ланке заявили о готовности наладить приезд трудовых мигрантов в Россию

Гунасекера: Шри-Ланка готова нарастить приток трудовых мигрантов в Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка готова нарастить приток трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявила посол республики в Москве Шобини Гунасекера, передает ТАСС.

«Я бы сказала, что есть хорошие перспективы для трудовых ресурсов. В Шри-Ланке есть очень много рабочей силы, как квалифицированной, так и полуквалифицированной», — заявила посол.

По ее словам, многие страны хотели бы импортировать ланкийских специалистов из-за их способности к интеграции и трудоспособности.

Помимо этого, она добавила, что сотрудничество России и Шри-Ланки может быть перспективным в областях фармацевтики, медицины, ИИ и возобновляемой энергетики.

Ранее стало известно, что Россия и Шри-Ланка проведут учения, где отработают боевые действия против террористов в джунглях.

