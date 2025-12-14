Вице-премьер Италии Сальвини выступил против военного конфликта с Россией

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против военного конфликта с Россией. Об этом сообщило издание askanews.

По мнению Сальвани, Европа бойкотирует мирный процесс из-за президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других лидеров, которые не могут решить собственные проблемы внутри стран и переносят их за границу. «Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с ней. Когда у державы есть 6000 ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед», — добавил государственный деятель.

Политик предложил не срывать переговорный процесс и «позволить Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

