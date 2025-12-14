Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:28, 14 декабря 2025Мир

Вице-премьер Италии выступил против конфликта с Россией

Вице-премьер Италии Сальвини выступил против военного конфликта с Россией
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Igor Petyx / Reuters

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против военного конфликта с Россией. Об этом сообщило издание askanews.

По мнению Сальвани, Европа бойкотирует мирный процесс из-за президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других лидеров, которые не могут решить собственные проблемы внутри стран и переносят их за границу. «Мы не воюем с Россией, и я не хочу, чтобы мои дети воевали с ней. Когда у державы есть 6000 ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец, Папа Лев, — лучший путь вперед», — добавил государственный деятель.

Политик предложил не срывать переговорный процесс и «позволить Трампу, Зеленскому и Путину достичь соглашения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Освобожденных белорусских политзаключенных пять раз спросили об СВО

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Умерла бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова

    Кадыров призвал чеченцев не ущемлять туристов из-за их внешнего вида

    Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом

    Группа из 13 туристов пропала без вести на горе в России

    47-летняя Елена Летучая опубликовала фото в бикини

    Вице-премьер Италии выступил против конфликта с Россией

    Британского премьера призвали удалить пост в соцсети после стрельбы в Сиднее

    Тренер сборной России оценил дебют лыжников Непряевой и Коростелева на Кубке мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok