00:17, 14 декабря 2025Мир

Вице-премьер Италии выступил с резкой критикой ЕС из-за России

Сальвини: ЕС играет с огнем из-за бессрочной блокировки активов России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с резкой критикой руководства Европейского союза (ЕС) из-за бессрочной блокировки активов России, напомним о возможном ответе Москвы. Его слова передает агентство ANSA.

«Хочу напомнить, что в России работают 314 итальянских компаний, поэтому в этом смысле Брюссель играет с огнем. Это рискованно и необдуманно, потому что у нас свободный рынок и мы не в состоянии войны с Россией», — сказал он.

Политик также призвал прекратить оказывать Украине военную помощь. По его словам, это связано с «разъедающей» Украину коррупцией и усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мира, которые «бойкотируются некоторыми в Европе».

Ранее Сальвини заявил, что конфликт на Украине уже проигран Европой. «Я не буду отнимать деньги у итальянской системы здравоохранения, чтобы продолжать войну, которая проиграна», — сказал он.

