Визит президента Польши в Латвию начался со скандала

Журналист Осташко: Президенту Польши Навроцкому подали в Латвии грязную машину

Визит президента Польши Кароля Навроцкого в Латвию начался со скандала — политику подали грязную машину. Об этом сообщил в Telegram журналист Руслан Осташко.

По словам Осташко, принимающая сторона попыталась объяснить состояние автомобиля тем, что в Риге шел дождь, а в аэропорту нет автомойки. Журналист привел ироничный комментарий главы латышской партии «Латвия на первом месте» Айнарса Шлесерса.

«Судя по всему, долги [Латвии] достигли такой степени, что на встречу с президентом Польши выделили лишь "потрепанную BMW"», — высказался о ситуации Шлесерс.

Ранее сообщалось, что президент Польши отказался ехать на Украину.