Военный оценил угрозу ослепления дронов в зоне СВО

Полковник Матвийчук: Россия и Украина ослепляют дроны друг друга

Сообщения о появившейся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) способности ослеплять российские дроны не стоят большого внимания, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что к такой тактике прибегают военные по обе стороны фронта.

В Telegram-канале «Осведомитель» сообщили, что противник начал воздействовать на оптику российских дронов.

«Каждый дрон имеет оптику — такую камеру, которая является глазами дрона и его оператора. Ослеплением этой оптики занимаемся и мы, и украинские военные. Используются лазеры, излучение солнца, блики. Не сказал бы, что тут есть что-то новое», — сказал Матвийчук.

Он напомнил о детских игрушечных лазерах, которые, несмотря на свою примитивность, могли нанести серьезный урон здоровью, обжечь сетчатку при наведении на глаза. В случае с ослеплением дрона, по словам полковника, работает тот же принцип.

«Ослепление происходит по двум принципам. Первый — разрушение оптики. Оптика слепнет и ничего не видит. Второй — засвечивание оптики мощным потоком света, из-за чего камера перестает выполнять свои функции», — объяснил военный эксперт.

В ночь на четверг, 11 декабря, в России произошла масштабная атака дронами ВСУ. По данным Минобороны, всего за ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву.