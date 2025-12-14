Юрист предупредил о последствиях привязки ИНН к счетам физлиц

Привязка идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) ко всем счетам физических лиц грозит упразднением банковской тайны. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, инициатива Центробанка об обязательной привязке ИНН ко всем банковским счетам приведет к тотальному контролю Федеральной налоговой службы (ФНС) за всеми безналичными платежами. Эксперт предупредил, что помимо дропперов от блокировок сомнительных операций могут пострадать и законопослушные граждане.

«Под удар попадут широкие слои населения: фрилансеры, репетиторы, продавцы товаров на электронных досках объявлений, волонтеры, собирающие пожертвования, и даже участники бытовых складчин. Единственный выход в новой реальности — безупречная финансовая дисциплина», — сказал Хаминский.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина заявила, что каждый гражданин России может бесплатно поставить в паспорте отметку о присвоенном ИНН.