Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 15 декабря 2025Ценности

58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте

58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес в тренажерном зале на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @davidguetta

Французский диджей Дэвид Гетта позанимался спортом топлес и показал видео с тренировки подписчкам. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летний музыкант снялся топлес в шортах серого цвета в тренажерном зале, расположенном на борту роскошной яхты. Вместе с ним на судне отдыхали сыновья — 21-летний Элвис и двухлетний Циан.

В ноябре пользователи сети высмеяли внешность Дурова на фото топлес. Миллиардер поделился снимком своего образа на прошедший Хеллоуин. Он был запечатлен в костюме гладиатора, который состоял из кожаных шорт, бордового плаща и нарукавников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Министр обороны Германии назвал формат переговоров по Украине неубедительным

    На Западе назвали цирком переговоры по Украине без участия России

    В Совфеде уличили Зеленского в желании запутать мирный процесс по Украине

    Выявлена неочевидная связь между качеством сна и питанием

    58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте

    Ликвидацию бойцов ВСУ тяжелой огнеметной системой сняли на видео

    Трамп решил затмить Париж

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok