58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте

58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес в тренажерном зале на яхте

Французский диджей Дэвид Гетта позанимался спортом топлес и показал видео с тренировки подписчкам. Пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летний музыкант снялся топлес в шортах серого цвета в тренажерном зале, расположенном на борту роскошной яхты. Вместе с ним на судне отдыхали сыновья — 21-летний Элвис и двухлетний Циан.

В ноябре пользователи сети высмеяли внешность Дурова на фото топлес. Миллиардер поделился снимком своего образа на прошедший Хеллоуин. Он был запечатлен в костюме гладиатора, который состоял из кожаных шорт, бордового плаща и нарукавников.