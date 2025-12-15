Американский самолет-заправщик едва не столкнулся с гражданским бортом

Самолет-заправщик США едва не столкнулся с гражданским бортом у Венесуэлы

Самолет-заправщик военно-воздушных сил (ВВС) США едва не столкнулся с гражданским бортом компании JetBlue недалеко от Венесуэлы. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Мы чуть не столкнулись в воздухе. Они пролетели прямо по нашей траектории... У них не включены транспондеры, это возмутительно», — рассказал пилот гражданского судна.

Отмечается, что гражданский самолет следовал из Кюрасао в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Из-за инцидента борту пришлось прекратить набор высоты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут атаковать наркоторговцев Венесуэлы, Колумбии и других стран Латинской Америки. По его словам, речь идет об ударах по «ужасным людям» из наркокартелей, действующих в странах Латинской Америки.