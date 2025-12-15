Реклама

Мир
22:41, 15 декабря 2025Мир

Аналитик заявил об игре Запада в ядерную рулетку

Аналитик Уотсон: Запад играет в ядерную рулетку в попытке дестабилизировать РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Аналитик Алан Уотсон заявил, что Запад играет в ядерную рулетку в попытке дестабилизировать Россию. Об этом он написал в социальной сети Х.

Эксперт подчеркнул, что на фоне «непреклонности Запада и Украины» Россия продолжит наступление по всей линии соприкосновения. В это время украинская оборона рушиться, сказал он.

Уотсон добавил, что европейские политики на встрече в Лондоне критиковали мирные инициативы по Украине президента США Дональда Трампа.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию из-за российского наступления. По его словам, в отдельные дни число боестолкновений достигает 300, что является рекордом с начала спецоперации на Украине.

