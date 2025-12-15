Реклама

09:07, 15 декабря 2025Россия

Украинский БПЛА долетел до Тамбовской области

МО России: ВСУ за час атаковали Калужскую, Брянскую и Тамбовскую области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час атаковали территорию России 16-ю беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, атаке подверглись Калужская и Брянская области, а также Московский регион. Кроме того, один украинский БПЛА долетел до Тамбовской области.

Все выпущенные по территории России беспилотники сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что средства ПВО за ночь уничтожили и подавили 130 БПЛА ВСУ над одиннадцатью регионами страны.

