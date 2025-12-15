«АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с дистанционным запуском двигателя

В России стартовали продажи обновленной Lada Vesta 2026 модельного года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа». Модель получила усовершенствованную медиасистему и новую электронную архитектуру с картой-ключом, которая заменила традиционный ключ.

Это устройство позволяет автоматически открывать двери при приближении водителя и запирать их при его удалении, дистанционно запускать двигатель для предварительного прогрева или охлаждения салона. Мультимедийная система EnjoY получила обновление — проекционное решение PlayAuto с интегрированной экосистемой сервисов «СберБанка» и партнеров компании.

Кроме того, все модификации Vesta теперь оснащены передними электростеклоподъемниками с функцией автоматического подъема и опускания.

При этом рекомендованная цена на автомобиль в самой простой комплектации осталась прежней и стартует от 1 500 000 рублей. За дополнительную плату в размере от 54 тысяч рублей можно приобрести пакет технологических опций 2026 года, куда входят новая электронная архитектура и другие усовершенствования.

Также для всего семейства Vesta стал доступен новый цвет кузова — серый металлик «Тайфун», который раньше предлагался исключительно для спортивных версий.

Ранее «АвтоВАЗ» инициировал отзывную кампанию для автомобилей Lada Granta. Под проверку попадают 33 450 автомобилей, которые были проданы в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года.