Башкирский театр исполнил трек Инстасамки

В театре Башкирии произошел скандал из-за трека Инстасамки в классической опере

В Башкирском театре оперы во время постановки «Севильский цирюльник» прозвучала песня певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, «За деньги да» на итальянском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, для зрителей на экране вывели перевод текста композиции. Такое необычное решение вызвало скандал в театре: несколько ведущих исполнительниц оперы отказались участвовать в постановке.

Сообщается, что зрители также неоднозначно восприняли нововведение. Одни посчитали, что многие даже не заметили разницы. Другие раскритиковали режиссеров за искажение традиционной оперы итальянского композитора Джоаккино Россини.

Ранее стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин дал совет певице Инстасамке, исполнившей хит его супруги Валерии «Маленький самолет».