Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:36, 15 декабря 2025Культура

Башкирский театр исполнил трек Инстасамки

В театре Башкирии произошел скандал из-за трека Инстасамки в классической опере
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал Mash

В Башкирском театре оперы во время постановки «Севильский цирюльник» прозвучала песня певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, «За деньги да» на итальянском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, для зрителей на экране вывели перевод текста композиции. Такое необычное решение вызвало скандал в театре: несколько ведущих исполнительниц оперы отказались участвовать в постановке.

Сообщается, что зрители также неоднозначно восприняли нововведение. Одни посчитали, что многие даже не заметили разницы. Другие раскритиковали режиссеров за искажение традиционной оперы итальянского композитора Джоаккино Россини.

Ранее стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин дал совет певице Инстасамке, исполнившей хит его супруги Валерии «Маленький самолет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Путин освободил от обязательных работ три категории россиян

    Названо число ожидающих прибавку к пенсии в следующем году россиян

    Бывший игрок сборной СССР назвал иностранных футболистов сволочами

    Российского депутата освободят от должности после родов жены на другом континенте

    Аналитик заявил об игре Запада в ядерную рулетку

    Башкирский театр исполнил трек Инстасамки

    Лавров порассуждал о наличии здравых людей в Европе и США

    Власти Киргизии ответили на слухи о запрете концерта Меладзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok