Байкал загорелся и попал на видео

Выброс метана на Байкале попал на видео

На Байкале произошел выброс метана. Видео, где озеро буквально загорелось, опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что скопления метана у острова Ольхон нашли гиды. На кадрах столб огня пробивается сквозь лед после того, как мужчина подносит к ледяной корке спичку.

Метан появляется, когда на дне озера разлагаются органические отходы. Газ поднимается на поверхность и просачивается сквозь лед. Летом газ улетучивается, однако зимой скапливается подо льдом: метановые пузыри часто замерзают колоннами, образуя причудливые узоры.

Ранее климатологи из Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга выявили, что прибрежные болота Камчатки выделяют парниковые газы — метан и углекислый газ, представляя таким образом угрозу для климата. Отмечается, что до сих пор болотные экосистемы Камчатки не исследовались с позиции их вклада в глобальный метановый баланс атмосферы.