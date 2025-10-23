В российских болотах увидели угрозу

КамГУ: Камчатские прибрежные болота выделяют парниковые газы

Климатологи из Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга выявили, что прибрежные болота Камчатки выделяют парниковые газы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в университете.

В рамках трехдневных полевых наблюдений на болоте возле Халактырского пляжа ученые использовали высокоточный газоанализатор LI-COR LI-7810 для измерения поверхностной плотности потоков метана и углекислого газа, проводя замеры каждые два часа. Полученные данные подтвердили, что болота региона действительно являются источником парниковых газов. Точные данные по эмиссиям в настоящее время находятся в стадии обработки и анализа.

По словам заведующего лабораторией экспериментальной климатологии КамГУ Сергея Тихонова, до сих пор болотные экосистемы Камчатки не исследовались с позиции их вклада в глобальный метановый баланс атмосферы. Метан — один из ключевых парниковых газов, и его концентрация в атмосфере растет быстрее, чем углекислого газа. Хотя болота признаны крупнейшими природными источниками метана в мире и угрозой для климата, данные по многим российским регионам либо отсутствуют, либо основываются на теоретических расчетах.

Особенностью камчатских болот является их положение в переходной климатической зоне, где пересекаются арктические и умеренные воздушные массы, а близость океана создает специфический микроклимат. Это влияет на биохимические процессы в болотной почве, где образуется метан. Также значительная часть болот расположена в зоне вечной мерзлоты, которая постепенно оттаивает из-за потепления климата.

Данные исследования помогут точнее оценить региональный вклад России в глобальные выбросы парниковых газов. В климатических моделях в основном учитываются болота Западной Сибири и европейской части страны, тогда как Дальний Восток продолжает оставаться малоизученным регионом.

Ранее в Исландии впервые были обнаружены комары. Появление насекомых связывают с изменением климата. Единственным на планете регионом без комаров теперь остается Антарктида.