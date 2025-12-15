Реклама

09:50, 15 декабря 2025

Беременная женщина пострадала во время драки между туристами в Таиланде и попала на видео

Европейские и арабские туристы устроили драку из-за ДТП с мотоциклами в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Туристы устроили драку из-за ДТП с мотоциклами в Таиланде и попали на видео. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в Паттайе 14 декабря. Европейские и арабские путешественники в возрасте от 30 до 35 лет ехали на мотоциклах по Южной дороге и столкнулись друг с другом. После этого несколько мужчин начали драться на проезжей части. На опубликованных кадрах четверо иностранцев избивают друг друга, один из них отталкивает женщину, которая падает на дорогу.

В итоге во время инцидента пострадала беременная иностранка, которая пыталась остановить мужчин. Спасатели оказали ей первую помощь на месте и доставили в больницу. Всех участников конфликта задержали.

Ранее в Таиланде избили российского туриста. Очевидцы сообщили, что россиянин начал конфликтовать с двумя гражданами Великобритании.

