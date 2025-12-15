Реклама

06:00, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка навестила бойфренда и стала испытывать к нему непреодолимое отвращение

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Camilo Torres / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником I-am-pancake пожаловалась на своего бойфренда, с которым она встречается уже два года. По словам девушки, рабочие графики пары часто не совпадают, из-за чего она иногда не видит своего избранника по несколько дней.

«Вчера вечером я впервые за пять дней съездила к нему, чтобы провести с ним время. Как только я открыла дверь, меня тут же обдало ужасным кислым рыбным запахом. Он совсем не убирал. Кофейная чашка, которую он поставил при мне в мой прошлый визит, стояла на том же самом месте, и в ней росла плесень», — написала девушка.

Пройдя в квартиру она обнаружила, что везде валяется грязная посуда и одежда. На кухне стоял ужасный запах, а мусорное ведро было переполнено. В игровой комнате она также нашла «пропитанные вонью мусор и грязь». Неприятное дыхание самого молодого человека, по словам автора, чувствовалось за метр.

«Я зашла в спальню, и там было то же самое. Я разрыдалась. Я из тех, кто принимает душ два раза в день, ходит босиком по ковру, не заходит в спальню в одежде для улицы. Я знаю, что у него проблемы с психическим здоровьем, но есть ли хоть какой-то способ изменить его, или мы вообще несовместимы в этом вопросе? Он мне настолько противен, что я чуть не отменила запланированный с ним отпуск», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о мести, которую он придумал для своего соседа по квартире, когда учился в колледже. Идея молодого человека вызвала восхищение других посетителей площадки.

