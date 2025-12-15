Девушка показала свою модную прическу на фото 2015 года и развеселила пользователей сети

Юзерша Харриет Гловер с никнеймом @harrietglover31 показала свою модную прическу на фото 2015 года и развеселила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Сначала девушка предстала на размещенном архивном кадре со стрижкой пикси с гладко уложенной набок челкой и чрезмерным объемом на макушке, а также с контрастным макияжем. Затем она продемонстрировала, как изменилась к настоящему моменту. Гловер позировала с длинными локонами и макияжем в естественной цветовой гамме.

Фото: @harrietglover31 / TikTok

Ролик набрал 1,8 миллиона просмотров. Зрители в комментариях пошутили над прежней внешностью автора поста и отметили, что она стала выглядеть моложе. При этом некоторые из них вспомнили, что сами ходили с подобной прической.

«Могу только представить, сколько ты тратила лака для волос», «Думаю, мы все прошли через этот этап», «Высота укладки впечатляет», «Чем выше прическа, тем ближе к богу», «У меня было так же», — заявили юзеры. «Это был унизительный опыт», — в свою очередь, призналась автор поста.

