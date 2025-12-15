Реклама

Елена Летучая показала фото в бикини

Российская журналистка Елена Летучая показала фото в бикини
Карина Черных
Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

47-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» в откровенном образе была запечатлена на надувной доске для сап-серфинга. Знаменитость позировала в белом раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и топа с глубоким декольте.

При этом звезда собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки. «Высматриваю скатов», — написала она.

Ранее в декабре 47-летняя Елена Летучая опубликовала фото в бикини. Ведущая сидела за столиком на свежем воздухе в расстегнутой рубашке, демонстрируя глубокое декольте.

