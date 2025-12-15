ЕС ввел санкции против американца, украинки и целого батальона

ЕС ввел санкции против граждан США, Украины и России

Власти Европейского союза (ЕС) ввели новые антироссийские санкции, включив в список попавших под ограничительные меры граждан США, Украины и России. Об этом сообщает ТАСС.

В этот раз под санкции попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов и программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Среди иностранцев в списке оказались американец Джон Марк Дуганадекан, работавший помощником шерифа Флориды и уличенный в публичной поддержке России, и украинская журналистка Диана Панченко.

Кроме того, санкции ввели против Международного движения русофилов и 142-го батальона радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.

Ранее Евросовет расширил критерии для введения новых санкций против Республики Беларусь в связи с появлением в небе Литвы воздушных шаров с якобы контрабандой из Белоруссии.