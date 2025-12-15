Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:07, 15 декабря 2025Россия

Еще один человек пострадал при атаке дрона в Курской области

Хинштейн: В Судже при атаке БПЛА пострадал 66-летний мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Судже в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 66-летний мужчина получил ранения. О еще одном пострадавшем сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжёлом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги!» — написал Хинштейн.

Ранее в Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница. Женщине оказали первую помощь и госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Боец ВС России уничтожил украинский танк из гранатомета

    В двух столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

    Раскрыты подробности переговоров по Украине в Берлине

    Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО

    На Западе обрушились с критикой на Макрона из-за комментария о России

    Уничтожение украинского дальнобойного дрона «Лютый» сняли на видео

    Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

    Ученые нашли «огненный маяк» на «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok