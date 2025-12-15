Еще один человек пострадал при атаке дрона в Курской области

Хинштейн: В Судже при атаке БПЛА пострадал 66-летний мужчина

В Судже в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 66-летний мужчина получил ранения. О еще одном пострадавшем сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжёлом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё возможное, чтобы поставить его на ноги!» — написал Хинштейн.

Ранее в Курской области при атаке дрона пострадала мирная жительница. Женщине оказали первую помощь и госпитализировали.