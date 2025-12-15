Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России

Генпрокуратура потребовала национализировать производителя подшипников КИМП

Генпрокуратура подала иск в Гагаринский суд Москвы с требованием изъять в доход государства холдинг КИМП, в который входят предприятия из разных регионов, производящие подшипники для нужд вооруженных сил России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В холдинг входят три завода — ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», которые поставляют подшипниковую продукцию для нужд Вооруженных сил России, а также крупнейших оборонных предприятий. Национализировать поставщика предлагают из-за неоднократного завышения цен на продукцию, что привело к обогащению акционеров владельцев и ущербу для оборонного комплекса страны.

Ответчиками по иску называют 15 физических лиц и одно юридическое, в качестве третьих лиц привлечены 14 коммерческих организаций. Конечными бенефициарами ГК КИМП в Генпрокуратуре называют россиян Дмитрия Гордицу и Алексея Кулешова. Их компании с 2020 по 2025 год заключили более 300 контрактов на сумму свыше 150 миллиардов рублей с крупнейшими оборонными заводами страны. Фактически являясь монополистом, предприятия завысили количество нормо-часов для производства продукции в восемь раз, из-за чего стоимость продукции искусственно увеличили в пять-десять раз.

Также для завышения стоимости производитель включал несуществующие затраты по аренде помещений, мощностей и технической документации, привлечению дополнительного штата, обслуживанию и настройке оборудования

«В условиях вооруженного конфликта с Украиной и коллективным Западом они посвятили себя наживе, предав жизненные интересы общества и своего государства» ,— заявили в иске.

Ранее Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск о национализации активов американского агрохолдинга NCH Capital Inc., работающего в семи российских регионах. Бенефициары компании из США финансируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), перечисляя им донаты на миллионы долларов. Надзорное ведомство требует признать американскую компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России, а ее имущество передать в доход государства.