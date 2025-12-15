Реклама

20:14, 15 декабря 2025Мир

Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине

Каллас: ЕС и спецпосланник США Уиткофф не смогли обсудить Украину из-за сбоя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Министры стран Евросоюза (ЕС) не смогли обсудить урегулирование конфликта на Украине со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в связи с техническим сбоем. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует РИА Новости.

«У меня из беседы особо нечего сообщить, поскольку я не знаю, была ли это кибератака, но связь определенно работала некорректно, так что на самом деле у нас не было нормальной возможности обсуждения», — объяснила глава евродипломатии.

Ранее американские высокопоставленные источники газеты The Guardian рассказали, что российские власти будут не против вступления Украины в ЕС в будущем.

