Мир
15:37, 15 декабря 2025

Камбоджа обвинила Таиланд в применении химического оружия

Минобороны Камбоджи обвинило Таиланд в применении химического оружия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Фото: Pius Koller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Власти Камбоджи обвинили Таиланд в применении химического оружия на приграничных территориях. Об этом сообщило Министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

«В 8:40 утра (4:40 по московскому времени) таиландские силы распылили токсичный газ в районе храма Та Крабей» — сказано в заявлении Минобороны.

В более позднем заявлении также сообщалось, что в другом приграничном районе, в коммуне Тхмар-да, во второй половине дня также было зафиксировано применение токсичных веществ с помощью беспилотников.

«В 12:56 (8:56 по московскому времени) таиландские военные использовали беспилотники для распыления большого объема токсичного газа в районе коммуны Тмар Да» — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами, если страны не прекратят боевые действия.

