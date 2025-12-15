Реклама

22:01, 15 декабря 2025Мир

Канцлер Германии сделал заявление об урегулировании на Украине

Канцлер ФРГ Мерц заявил о шансе на реальный мир на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Берлине. Об этом сообщило издание Sky News.

По итогам встречи Мерц сделал заявление о мире на Украине и выразил надежду на урегулирование конфликта. «У нас есть шанс на настоящий мир на Украине», — подчеркнул он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

