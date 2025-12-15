Лещенко назвал Оганезова величайшим музыкантом

Лев Лещенко: Композитор Левон Оганезов был величайшим музыкантом

Певец Лев Лещенко назвал народного артиста Левона Оганезова величайшим музыкантом и человеком светлых помыслов. Его слова передает «Абзац».

«Очень жаль, что уходят такие прелестные музыканты, удивительные, душевно щедрые. Люди светлых помыслов», — отметил Лещенко.

Исполнитель подчеркнул, что Оганезов всегда был добрым и внимательным к окружающим, никогда не отказывал в помощи. Лещенко отметил, что считает своего коллегу величайшим музыкантом. «Тяжело терять друзей», — добавил он.

Артиста и композитора Левона Оганезова не стало 13 декабря после продолжительной борьбы с раком. 25 декабря народному артисту России исполнилось бы 85 лет. Оганезов был соведущим телепередач «Клуб "Белый попугай"», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!» и не только. Известно, что прощание с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.