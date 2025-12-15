Реклама

Силовые структуры
17:01, 15 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка переломала кости любимому из-за неприятной темы разговора

В Курской области женщина сломала кости другу за вопросы о ее ухажерах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россиянка согласилась съехаться с любимым мужчиной, но в первый же день совместной жизни избила его и переломала кости из-за неприятной темы разговора. Об этом уголовном деле рассказали «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов, поступивших в мировой суд города Щигры, следует, что 56-летняя местная жительница Марина и ее давний знакомый решили жить вместе. Мужчина принес к ней свои личные вещи и стал припоминать подруге всех ее ухажеров, когда-то оказывавших ей знаки внимания. На протяжении всего дня он, несмотря на многочисленные просьбы Марины «прекратить разговоры на эту тему», он не унимался, и даже пришедшие гости его не остановили.

Вечером терпение Марины лопнуло, и она ударила сидящего на стуле сожителя кулаком в лицо, а когда он упал на пол, стала пинать. В результате рассердивший ее мужчина получил закрытый перелом костей и ребер.

К моменту суда пара помирилась. Марина финансово возместила причиненный сожителю вред и принесла ему свои извинения. Суд прекратил уголовное дело в отношении нее.

Ранее сообщалось, что в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге студент жестоко избил девушку в коридоре, та в ответ ранила его ножницами.

