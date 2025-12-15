Реклама

19:10, 15 декабря 2025

Медведева рассказала правду о пластической операции

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что делала ринопластику
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала правду о пластической операции. Ее слова приводит Sport24.

Медведева рассказала, что решилась на ринопластику не из-за искривления перегородки, а ради эстетического улучшения. Она отметила, что нос казался ей широким и громоздким, отвлекая внимание от глаз и подчеркивая крупные черты лица. В итоге процедура стала для нее лучшим решением, добавив уверенности в себе.

В 2019 году Медведева рассказывала, что считает возможным прибегнуть к пластической хирургии. Она признавалась, что ее желанием с детства было изменить форму носа.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

