Минобороны сообщило о летевших на Москву дронах ВСУ

Минобороны: В Московском регионе сбиты четыре дрона ВСУ

За утро 15 декабря в Московском регионе сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) направлялись в сторону Москвы.

Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять над Калужской областью, три — над Брянской, и по два — над Белгородской и Тульской областями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попытки ВСУ атаковать республику. Он пояснил, что украинские дроны пытаются ударить по Чечне разными путями. Некоторым беспилотникам удается обойти средства противовоздушной обороны, указал он.