Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 15 декабря 2025Россия

Минобороны сообщило о летевших на Москву дронах ВСУ

Минобороны: В Московском регионе сбиты четыре дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За утро 15 декабря в Московском регионе сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) направлялись в сторону Москвы.

Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять над Калужской областью, три — над Брянской, и по два — над Белгородской и Тульской областями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попытки ВСУ атаковать республику. Он пояснил, что украинские дроны пытаются ударить по Чечне разными путями. Некоторым беспилотникам удается обойти средства противовоздушной обороны, указал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

    В Кремле назвали искренней работу команды Трампа над украинским урегулированием

    Прокуратура занялась депутатом из-за зиги в гардеробе

    Спасатели поймали сигнал телефонов пропавших без вести на горе в России туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok