Минобороны сообщило о перехвате выпущенной ВСУ по России оперативно-тактической ракеты

Минобороны сообщило о перехвате оперативно-тактической ракеты «Гром-2»

Российские войска перехватили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, отметили в министерстве.

Также было уничтожено свыше 500 беспилотников.

Тем временем российские соединения продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. 15 декабря Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Песчаное.