Минобороны сообщило о перехвате выпущенной ВСУ по России оперативно-тактической ракеты

Российские войска перехватили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.
Кроме того, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, отметили в министерстве.
Также было уничтожено свыше 500 беспилотников.
Тем временем российские соединения продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. 15 декабря Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Песчаное.