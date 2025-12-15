Реклама

12:46, 15 декабря 2025Россия

Минобороны сообщило о перехвате выпущенной ВСУ по России оперативно-тактической ракеты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска перехватили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, за минувшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, отметили в министерстве.

Также было уничтожено свыше 500 беспилотников.

Тем временем российские соединения продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. 15 декабря Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Песчаное.

