Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке

Рядом с восточным побережьем Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 декабря, в 20:11 по местному времени (12:11 мск). Их магнитуда достигала 5,6 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 163 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, где проживают 187 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не уточнялась.

Ранее мощное землетрясение произошло у Курильских островов. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. Жители Южных Курил ощутили колебания силой 4 балла. Сейсмологи уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.