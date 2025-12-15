Реклама

14:58, 15 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Рядом с восточным побережьем Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщают специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 15 декабря, в 20:11 по местному времени (12:11 мск). Их магнитуда достигала 5,6 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 163 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, где проживают 187 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в российском регионе информация не уточнялась.

Ранее мощное землетрясение произошло у Курильских островов. Магнитуда подземных толчков достигала 7,6. Жители Южных Курил ощутили колебания силой 4 балла. Сейсмологи уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.

