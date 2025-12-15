Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 15 декабря 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об особенности переговоров Зеленского и Уиткоффа

«Страна.ua»: Встреча Зеленского с Уиткоффом продлится не более двух часов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представители президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продлится не более двух часов. Об этой особенности переговоров рассказало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине продолжатся уже в ближайшие минуты», — сказано в публикации.

Отмечается, что на 14:00 (по мск) у украинского лидера запланирована другая встреча, а значит переговоры с представителями президента США продлятся не более двух часов.

До этого стало известно, что Зеленский и Уиткофф начали в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

    Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

    Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

    «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

    Зеленский отправится в Гаагу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok