На Украине рассказали об особенности переговоров Зеленского и Уиткоффа

«Страна.ua»: Встреча Зеленского с Уиткоффом продлится не более двух часов

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с представители президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продлится не более двух часов. Об этой особенности переговоров рассказало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине продолжатся уже в ближайшие минуты», — сказано в публикации.

Отмечается, что на 14:00 (по мск) у украинского лидера запланирована другая встреча, а значит переговоры с представителями президента США продлятся не более двух часов.

До этого стало известно, что Зеленский и Уиткофф начали в Берлине переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине.