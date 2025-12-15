На Западе обрушились с критикой на Макрона из-за комментария о России

Дэвис возмутился заявлением Макрона о мирном урегулировании конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о мирном урегулировании конфликта на Украине, позволил себе комментарий о России. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обрушился с критикой на французского лидера в соцсети X.

Так Дэвис отреагировал на заявление Макрона о том, что лишь Запад и Украина заинтересованы в достижении мира, в то время как Россия хочет продолжать боевые действия. Американский военный подчеркнул, что для подписания мирного соглашения на условиях Киева Европе сначала придется обратить вспять превосходство РФ на поле боя, в экономике и производственных мощностях.

«Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение», — заключил Дэвис.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС пытаются саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. «Мы [французы] устали от этой разорительной войны», — добавил он.