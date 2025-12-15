Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:37, 15 декабря 2025Мир

На Западе обрушились с критикой на Макрона из-за комментария о России

Дэвис возмутился заявлением Макрона о мирном урегулировании конфликта на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая о мирном урегулировании конфликта на Украине, позволил себе комментарий о России. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обрушился с критикой на французского лидера в соцсети X.

Так Дэвис отреагировал на заявление Макрона о том, что лишь Запад и Украина заинтересованы в достижении мира, в то время как Россия хочет продолжать боевые действия. Американский военный подчеркнул, что для подписания мирного соглашения на условиях Киева Европе сначала придется обратить вспять превосходство РФ на поле боя, в экономике и производственных мощностях.

«Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение», — заключил Дэвис.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС пытаются саботировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. «Мы [французы] устали от этой разорительной войны», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Боец ВС России уничтожил украинский танк из гранатомета

    В двух столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

    Раскрыты подробности переговоров по Украине в Берлине

    Зеленский предложил отказаться от членства Украины в НАТО

    На Западе обрушились с критикой на Макрона из-за комментария о России

    Уничтожение украинского дальнобойного дрона «Лютый» сняли на видео

    Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

    Ученые нашли «огненный маяк» на «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok