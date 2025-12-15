На Западе раскрыли замысел Зеленского по выборам на Украине

SC: Зеленский говорит о выборах для продолжения западного финансирования

Украинский лидер Владимир Зеленский говорит о президентских выборах на Украине не из-за желания придерживаться демократии, а ради продолжения западного финансирования. Замысел политика раскрыло издание Strategic Culture (SC).

«Несмотря на трудности, голосование в условиях военного положения может сыграть ему на руку (...) Ведь проведение выборов позволило бы войне продолжаться, а миллиардам из Европы — поступать и дальше», — говорится в статье.

Автор материала подчеркивает, что расчет Зеленского ошибочен, так как даже при возвращении финансирования на уровне 2022-2023 годов не изменит положения украинской армии на поле боя.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен провести выборы. «Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — заметил Трамп. Официально президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.