В России водитель автобуса устроил скандал из-за намаза

Во Владивостоке водитель автобуса устроил скандал из-за намаза. Об этом сообщает Telegram-канал «ТОП-Новости VL».

По сообщению портала, мужчина отказывался везти пассажиров до тех пор, пока не совершит молитву. Одновременно с намазом он вел перепалку с недовольными жителями города.

Как отметила одна из пассажирок, она не стала ждать, пока скандал утихнет, и покинула салон. «Прождать час на остановке и еще выслушивать этот бред? Я ушла и не стала платить», — приводит издание слова россиянки.

Это не первый случай, когда совершаемый на публике намаз становится причиной конфликта. Так молитва охранника в электричке в Подмосковье вызвала скандал, который обсуждали даже военкоры. Верховный муфтий Талгат Таджуддин призывал мусульман не совершать намазы в публичных местах, поскольку это вызывает раздражение окружающих, а для молитвы существуют специально отведенные места.