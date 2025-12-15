Реклама

00:15, 15 декабря 2025

Найдено эффективное природное средство против артрита

JE: Растение Alternanthera littoralis оказалось эффективно в борьбе с артритом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Бразильские ученые впервые получили комплексные доказательства эффективности и безопасности растения Alternanthera littoralis, широко используемого в народной медицине. Исследование, опубликованное в Journal of Ethnopharmacology (JE), показало, что этаноловый экстракт надземных частей растения обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и противоартритным действием.

Авторы протестировали экстракт в нескольких классических моделях воспаления и артрита у мышей. Во всех случаях препарат уменьшал отек суставов, болевую чувствительность, миграцию лейкоцитов и активность ключевых маркеров воспаления, таких как миелопероксидаза и оксид азота. По эффективности экстракт оказался сопоставим со стандартными противовоспалительными средствами.

Токсикологические тесты показали, что при терапевтических дозах экстракт хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов. Только при высоких дозах наблюдалось умеренное повышение уровня печеночного фермента АЛТ без признаков повреждения печени. По словам авторов, результаты подтверждают традиционное применение Alternanthera littoralis и делают растение перспективной основой для разработки новых фитопрепаратов против воспалительных и суставных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что низкие дозы лучевой терапии могут уменьшать боль и улучшать подвижность при остеоартрите колена.

