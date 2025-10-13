Обнаружен неожиданный способ облегчить боль при артрите без операции

ASTRO: Низкие дозы лучевой терапии уменьшают боль при артрите

Ученые из Южной Кореи нашли новый способ облегчить боль при артрите коленных суставов — самой распространенной форме заболевания. Клиническое исследование показало, что низкие дозы лучевой терапии способны заметно уменьшить боль и улучшить подвижность суставов без хирургического вмешательства. Работа представлена на ежегодной конференции Американского общества радиационной онкологии (ASTRO).

В эксперименте участвовали 114 пациентов с остеоартритом колена, которых случайным образом разделили на три группы: две получали разные дозы облучения, а одна — фиктивное лечение без радиации. После шести процедур у пациентов с более высокой дозой наблюдалось значительное снижение боли и улучшение физического состояния, без побочных эффектов.

Исследователи подчеркивают, что речь идет о дозах, в десятки раз меньших, чем при онкологической терапии, и безопасных для организма. По словам радиационного онколога Бен Хек Кима из Сеульского национального университета, метод может стать «золотой серединой» между обезболивающими препаратами и заменой сустава, особенно для пациентов, которым плохо помогают лекарства или инъекции.

Ранее ученые развеяли миф, что хруст и потрескивание в коленях свидетельствуют о начале артрита. Оказалось, что шум в суставах не связан с ухудшением их состояния и не предсказывает развитие болезни.