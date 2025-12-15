Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:25, 15 декабря 2025Экономика

Назван фактор роста российской экономики

«Ъ»: Рост ВВП России в июле-сентябре обеспечило потребление
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

С точки зрения использования ВВП рост российской экономики, составивший в третьем квартале 0,6 процента, с учетом сезонности, вероятнее всего, обеспечивало только потребление. О таком факторе его динамики, отмечая, что Росстат пока не публиковал соответствующих данных, пишет «Коммерсантъ».

Назвавшие причину увеличения показателя квартал к кварталу журналисты напомнили, что в июле-сентябре 2025 года впервые с 2020 года инвестиции в основной капитал в России упали в годовом выражении на 3,1 процента год к году.

Экономисты Райффайзенбанка, на которых ссылаются авторы публикации, отмечают, что «падение инвестиций неудивительно в условиях мягкой посадки, которой предшествовала фаза перегрева экономики». С точки зрения специалистов, вероятно, что в дальнейшем ситуация будет развиваться примерно как в 2016-2017 годах, когда после падения на 3–4 процента в 2015-м темпы инвестиций квартал к кварталу с исключением сезонности стабилизировались на уровне чуть выше 0,5 процента.

Объем ВВП России в третьем квартале 2025 года достиг 54,5 триллиона рублей, а в январе-сентябре — 151,8 триллиона, прибавив за три квартала 1 процент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Экс-сотрудник СБУ обвинил главу разведки Украины в нелояльности к Зеленскому

    Раскрыт подсмотренный у долгожителей рецепт супа

    Полицейский застрелил россиянина в рехабе

    В ЦБ дали россиянам совет для финансового спокойствия в старости

    Назван фактор роста российской экономики

    Украине предрекли «катастрофический сигнал» от ЕС в одном случае

    Замужняя женщина оголила грудь перед другом своего сына и пожаловалась на интимную жизнь

    Появились данные о боях с ВСУ в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok